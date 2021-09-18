Українська співачка Наталія Могилевська показала, як проводить час з бізнесменом Олегом Рижовим

Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська є популярною співачкою в Україні. Красуня вже десятки років на українській сцені і продовжує радувати фанатів своєю творчістю. Не забуває Наталя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Могилевська поділилася фото, на якому була в сукні і на підборах. Красуня тримала за руку бізнесмена Олега Рижова, з яким Наталії приписують роман. Пара танцювала, поки фотограф зробив кілька знімків в центрі Києва.

"Я сама, я сама вибирала цей танець…

З якою моєю піснею асоціюється у вас ці фото?",- написала Наталя.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Завжди в захваті від вас, особливо Танці з зірками!", "Ви приголомшлива. А ваше життя любите і оптимізм, притягує дивитися на вас", " Це ваш обранець?", "Я не така", "Прекрасна пара".

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