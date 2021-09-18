У житті "Холостяка 11" Михайла Заливако і його обраниці Ганни Богдан, панує справжня ідилія

Як відомо, після фіналу проекту Михайло продовжив стосунки з його переможницею Ганною Богдан.

На сторінках соцмереж щаслива парочка частенько радує публіку романтичними фото, а також відвертими зізнаннями.

Ось і зараз Анна вирішила поділитися з фоловерами в Instagram, як їй вдається підтримувати гармонійні відносини з Заливако.

Богдан каже, що потрібно знаходити більше часу проводити час удвох. Дівчина переконана, що ці моменти назавжди залишать посмішку в душі партнерів.

Також вона порадила не боятися показувати свої почуття.

«В моєму світі багато квітів .... але ти його робиш найяскравішим 💚...

Не втрачайте шанс провести час просто удвох, ці моменти назавжди залишать посмішку у вашій душі💫. Хочете сказати щось партнеру-говорите поки є шанс! Інакше потім все життя будеш шкодувати про те, що колись промовчали 😌

Не бійтеся показати свої почуття - хтось чекає їх", - написала переможниця Холостяка.

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