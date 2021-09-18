Відома блогерша Влада Седан показала чарівне фото на прогулянці з дитиною

Як повідомляє Politeka.net, чарівна дружина відомого українського футболіста Олександра Зінченка блогерка Влада Седан трохи більше місяця тому народила доньку. У своєму мікроблозі в Instagram дівчина ділилася кадрами вагітності і після народження дитини, а тепер хвалиться, як швидко прийшла у форму після пологів.

На новому знімку, який Влада показала в мережі, її можна побачити на прогулянці з малятком. І поки дочка відпочиває в модній рожевій колясці, красуня-мама позує фотографу. Перед камерою дружина футболіста з'явилася в короткій ніжно-рожевій сукні, поверх якої одягла прозору накидку. Цей наряд тільки підкреслив витончену фігуру красуні.

У підписі до кадру Седан нічого не написала, зате користувачі почали активно коментувати знімок, залишаючи дівчині безліч компліментів: "Дуже красива", "Як завжди, шикарна", "Красуня", "Шикарна", "Вай, ти подивися, яка", "Чарівна", "Красива матуся", "Яка красива", "Дуже красива".

Нагадаємо, Красуня-дружина Зінченко потрясла фігурою через 10 днів після пологів: "Безсонні ночі зробили свою справу".

Як повідомляла Politeka, Дружина Зінченка показала футболіста з новонародженою донькою, розсекретивши її ім'я: "Тато красиво нас зустрічав".

Також Politeka писала, що Зінченко вперше став батьком і не стримав сліз радості, з'явилося фото малятка: "Рідна, спасибі...".