Юрій Ткач і Володимир Дантес повеселили мережу яскравими образами для пародії Ірини Білик

Як повідомляє Politeka.net, на сторінці популярного шоу "Маскарад" опублікували два кумедних фото зі зйомок шоу "Ліпсінк Батл". На цих знімках можна побачити, як комік з "Квартал 95" Юрій Ткач і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес роблять пародію на легендарну українську співачку Ірину Білик.

Судячи з усього, для виступу на сцені шоу вони підготували відому пісню Білик "Сніг". На сцену Ткач вийшов у довгій чорній сукні з оксамитовою накидкою, на його лисій голові видно біляву перуку, а на ногах босоніжки на підборах. Дантес вибрав більш епатажний образ, і крім перуки і ботфортів на шпильках, на ньому коротке темне плаття і пухнаста білосніжна накидка.

У підписі до фото написали: "Починаємо Ліпсінк батл. Юрій Ткач @yuriy_tkach та Володимир Дантес @vladimirdantes зробили яскраву пародію на пісню Ірини Білик @bilyk_iryna»Сніг". Як вам виступи? Діліться в коментарях". Користувачі тут же почали коментувати образи Ткача і Дантеса: "Як голосувати?", "Ви найкращі", "Дантес", "Ткач", "Гарний початок", "Вова, вогонь", "Я за Юрчика", "Ткач, як завжди, шикарний".

Нагадаємо, На шоу "Маскарад-2" розсекретили останнього героя, українці заінтриговані: "Це Комаров".

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" похвалився підросла донькою-іменинницею: "Буду робити все, щоб ти...".

Також Politeka писала, що Нові герої "Маскарад-2" зійшлися в батлі, зачарувавши глядачів, красномовні кадри: "Обидва подобаються".