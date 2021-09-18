Відома українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала новим фото в мережі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу телезірка поділилася кумедними кадрами в сторіс, на яких показала, що вирішила повторити образ Кім Кардашьян.

Як відомо, нещодавно Лесі в соцмережі написала американська телезірка і світська левиця Кім Кардашьян. Цю подію телеведуча вирішила обернути в свою сторону і всіляко нагадує фоловерам про це. Так, цього разу Нікітюк вбралася в схожий образ, який Кардашьян продемонструвала в своєму Instagram напередодні. У сторіс Леся постала у вузьких чорних лосинах і відкритому темному топі, ще й доповнила образ забавним головним убором.

Як видно, на одному зі знімків українська зірка знімає себе в дзеркало, стоячи в забавній позі, зігнувши спину. На другому кадрі Леся показує себе в повний зріст, а чоловік, що стоїть поруч з нею, як ніби поправляє щось у неї на голові.

Нагадаємо, Нікітюк слідом за Кім Кардашьян одягла екстравагантний наряд і осоромилася: "Хто наступний?".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк в прозорій блузці зачепила українок за живе: "Дуже хотілося б з чоловіком і грошима, але...".

Також Politeka писала, що Нікітюк вразила виглядом в розстебнутих штанях і незвичайному топіку: кадри.