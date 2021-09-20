Відома актриса і співачка, зірка "Жіночого кварталу", Марта Адамчук, підкреслила фігуру червоною сукнею

35-річна співачка обожнює красиві наряди і нерідко в них з'являється, передає Politeka.net. Артистка приміряє вечірні сукні, а потім ділиться кадрами в Instagram.

Так, на одному з нових фото співачка постала в червоній сукні, яка була їй по фігурі. Завершила образ красива укладка й аксесуари.

"♥️",- підписала фото Марта.

За годину публікація зібрала понад 100 лайків і трохи коментарів.

"Красуня", - написав один з користувачів мережі.

Зазначимо, Марта Адамчук має відмінну фігуру, тому будь-яке плаття виглядає на ній ідеально.

Хоча сама до себе співачка ставиться критично. За словами артистки, вона завжди бачить, що можна виправити в собі. Тому красуня займається фізичними навантаженнями.

Також співачка намагається стежити за харчуванням. Одного разу артистка зізналася, що схильна до повноти, тому їй доводиться скрупульозно стежити за тим, що вона їсть.

За словами Марти, великий вплив внутрішній стан має на зовнішній вигляд.

"Якщо ти не відчуваєш або не хочеш відчути внутрішню проблему, тіло обов'язково дасть тобі про це знати", - вважає зірка "Квартал 95".

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