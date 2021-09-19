Анна Саліванчук, актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, поділилася щасливими кадрами з дітьми

Цього разу Анна вирішила розповісти, як зазвичай проводить свої вихідні дні з дітьми вдома і чому це так важливо для неї. Нагадаємо, що Саліванчук-мама двох маленьких діток, яким вона намагається приділяти весь свій вільний час від роботи.

Анна водить дітей на різні гуртки, часто записує відео з ними під час прогулянки і ділиться переживаннями, коли хтось із них хворіє. Не так давно Саліванчук також розповідала, чому не бачить сенсу у святкуванні перших двох днів народження, оскільки діти все одно нічого не пам'ятатимуть.

"Сьогодні Воскресіння! Цей день я завжди намагаюся провести з дітьми і придумати щось нове, щоб було весело як дітям так і мені. Все одно де: в парку, на гойдалках, фотосесії з кавунами. Головне щоб разом " - висловилася Анна під сімейними фото.

Саліванчук веде свій Instagram не так, як багато зірок, оскільки вважає за краще більше розповідати про життя, ніж ділитися простими кадрами.

Раніше під Відео зі свята, зробленим зовсім недавно, Саліванчук вирішила поміркувати на тему зміни думок, щоб змінити своє життя в кращу сторону. Можливості розумового тренування безмежні, а її результати вічні, проте як і раніше лише дуже небагато спромоглися направити свої думки в необхідне русло, вважає Анна.

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