Співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, весело провела час з компанією

44-річна співачка показала, як розслабляється між змаганнями. А вона, як відомо, з юності захоплюється кінним спортом, вперше сівши в сідло в 18 років. На сьогодні артистка активно бере участь у різних чемпіонатах і ділиться досягненнями у своєму мікроблозі в Instagram.

Так, після участі у Всеукраїнському відкритому чемпіонаті PEL з кінної виїздки, Камалія вирішила приділити час собі і дітям, влаштувавши веселі купання в джакузі, передає Politeka.net.

"Ми кайфуємо втрьох в джакузі", - підписала кадри зірка, якими поділилася в "сторіз".

Компанію Камалії склали її дочки-близнючки: восьмирічні Мірабелла і Арабелла.

"А ми з дівчатами розслабляємося, ууу!, - вигукувала задоволена співачка, потопаючи в пишній пінці. - Мама після змагань і... перед змаганнями. А дівчата теж, після навчального тижня. Ми класно з ними проводимо в джакузі час і у нас пінки повно..."

Камалія поцікавилася в дочок, чи подобається їм така розвага, і ті, посміхаючись, відповіли, що так.

Нагадаємо, що Камалія вирішила показати свої вміння на змаганнях, відео: "Красиво все виконували"

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