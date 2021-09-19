Головний суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, чому покинув Україну

Нещодавно стало відомо, що Ектор покинув Україну, тому в мережі відразу ж з'явилися чутки про те, що поїхав чоловік на завжди. Бажаючи спростувати чутки і висловитися з приводу свого повіту, Ектор записав кілька відео для шанувальників.

"Днями прочитав ще одну новину про те, що я назавжди покинув Україну. Як думаєте, це правда? Звичайно це не правда! Адже 8-го жовтня я вже повертаюся в Україну, в свій робочий режим.

Ви знаєте, що я перфекціоніст і не можу сидіти без діла. У Канаді я теж працюю, але поєдную це з відпочинком. Дуже скучив за Україною. Хоча, звичайно, я б залишився тут і довше. Адже, як я написав у пості, тут я можу жити звичайним життям!» - висловився Ектор.

Також в Instagram ресторатор вирішив розповісти про речі, від яких йому довелося відмовитися через популярність.

"Я обожнюю ходити по ринку і супермаркету по 2-3 години, просто ходити, як проста людина, без поглядів і уваги, ходити вибирати від однієї бабусі до другої бабусі. Торгуватися, повертатися знову до бабусь, вибирати найкращий продукт", - зізнався Ектор.

За його словами, зараз він позбавлений цієї можливості, тому що скрізь до нього підходять люди. Також Ектор сумує за походами на різні концерти і фестивалі, де він міг би пострибати і потанцювати в натовпі.

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