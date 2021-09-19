Популярна українська співачка Настя Каменських опублікувала нове фото

Як пише Politeka.net, 34-річна українська співачка Настя Каменських стала популярною завдяки участі в гурті "Потап і Настя". Нещодавно співачка почала успішну сольну кар’єру під псевдонімом NK та вийшла заміж за репера Потапа.

Зараз співачка дає багато сольних концертів та гастролює не тільки Україною, а й закордоном. Попри це Настя завжди знаходить час поділитися із шанувальниками подробицями особистого життя в Instagram, де на неї підписані 5,3 мільйона людей.

Цього разу Каменських опублікувала фото з яхти. Співачка була одягнена у все біле, а в руках тримала сонцезахисні окуляри. Волосся співачки розпущене, а на обличчі легенький макіяж.

"Красивуля ❤️", "Крута ❤️", " Красуня😍😍😍", " Оаоа яка красива😍😍", " 😍😍😍 дуже гарна", " 😍Яка ніжна", - написали шанувальники співачки в коментарях.

Рaніше Politeka писaлa, що Каменських в стильному вбранні протерла бампер поліцейської машини пружним "горішком": "Зухвала".

Нагадаємо, що Позитив повідав про стосунки з ексдружиною після розлучення і домінування Потапа: "Я стільки років...".

A ще Politeka повідомлялa, що Каменських у "залізній масці" нарвалася на критику за домашні кадри: "Чи то співаки, чи то блазні".