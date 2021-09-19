Українська співачка Тіна Кароль вирішила здивувати фанатів новими інтересами
Артистка останнім часом дає багато концертів і часто записує відео перед виступами, демонструючи нові образи. При цьому не забуває Кароль інтригувати різними постами з кадрами з нових фотосесій, де дає натяки на реліз нових пісень.
Цього разу вбрана співачка кокетливо поспілкувалася з колегою перед виступом і попросила їй розповісти, як сказати польською кілька різних слів. У чорному костюмі і з шкіряними рукавичками виглядала при цьому зірка дуже стильно. Не обійшлося без незручних моментів.
Засмущавшись, Тіна повторила почуті слова і засміялася, коли у неї вийшло вимовити щось нове.
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Також зірка виклала в мережу чарівний кадр, а в підписі до нього знову залишила кілька слів з майбутньої пісні, як здогадуються фанати.
На фотографії Тіна відображена в світлій локації, вона сама ніби вся світиться. Перед камерою артистка з'явилася в тонкій Білій кофтині цікавої текстури, яка красиво підкреслила всі принади стрункого тіла. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і спокусливий вигляд.
Нагадавши, Тіна Кароль млосно нахилилася перед камерою, примірявши тоненьку кофтинку
А ще Politeka писала, що Тіна Кароль вразила виглядом в тонкій кофтині і заінтригувала новим хітом
Також Politeka повідомляла, що Кароль в металевому корсеті "поскандалила" під дверима директора