Співачка Крістіна Орбакайте зі старшим сином Микитою Пресняковим і його дружиною побувала на вечірці з нагоди дня народження двійнят Пугачової і Галкіна

50-річна Орбакайте поділилася кадрами з заходу в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

Так, 18 вересня дітям Примадонни Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна, Гаррі та Лізі, виповнилося вісім років. Малюкам влаштували свято в стилі "Зоряних воєн".

День народження святкували в замку Пугачової в селищі Грязь. Іменинників вбрали в білі наряди. Гаррі відзначився в костюмі з жакетом і сорочкою, а його сестра — в пишній сукні з органзи з рукавами-ліхтариками і золотим поясом. Їх мама, Алла Борисівна, віддала перевагу улюбленому чорному кольору. До сукні з поясом вона підібрала головний убір з пір'я.

"Нашим улюбленим Лізі та Гаррі виповнилося 8 років! Наша велика і дружна сім'я бажає вам щастя! 🥳 ❤", - підписала кадри Орбакайте.

Користувачі з жаром коментують подію:

"У Микити дуже красива дівчина (дружина), Гаррі і Ліза просто чарівні дітлахи. Всім щастя!!!💯😊👍"

"Микита старше мами виглядає"

"А чому мама іменинників в жалобі? - вечірнє вбрання і чорний робить стрункішою"

"Мама в чорному, не святковий прикид😂"

"У Алли траур, вся в чорному на д. р. дітей?.."

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