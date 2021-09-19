Співачка Крістіна Орбакайте зі старшим сином Микитою Пресняковим і його дружиною побувала на вечірці з нагоди дня народження двійнят Пугачової і Галкіна
50-річна Орбакайте поділилася кадрами з заходу в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
Так, 18 вересня дітям Примадонни Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна, Гаррі та Лізі, виповнилося вісім років. Малюкам влаштували свято в стилі "Зоряних воєн".
День народження святкували в замку Пугачової в селищі Грязь. Іменинників вбрали в білі наряди. Гаррі відзначився в костюмі з жакетом і сорочкою, а його сестра — в пишній сукні з органзи з рукавами-ліхтариками і золотим поясом. Їх мама, Алла Борисівна, віддала перевагу улюбленому чорному кольору. До сукні з поясом вона підібрала головний убір з пір'я.
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"Нашим улюбленим Лізі та Гаррі виповнилося 8 років! Наша велика і дружна сім'я бажає вам щастя! 🥳 ❤", - підписала кадри Орбакайте.
Користувачі з жаром коментують подію:
"У Микити дуже красива дівчина (дружина), Гаррі і Ліза просто чарівні дітлахи. Всім щастя!!!💯😊👍"
"Микита старше мами виглядає"
"А чому мама іменинників в жалобі? - вечірнє вбрання і чорний робить стрункішою"
"Мама в чорному, не святковий прикид😂"
"У Алли траур, вся в чорному на д. р. дітей?.."
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