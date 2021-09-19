Учасник першого сезону реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак став свідком ДТП

Як пише Politeka.net, на телеекранах радіоведучий та гуморист Андрій Рибак вперше засвітився у складі команди "Отдыхаем вместе" в шоу "Ліга Сміху". Пізніше Рибак вирішив взяти участь у реаліті-шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною. Ближче до фіналу чоловік вирішив покинути шоу заради дівчини, у яку був давно закоханий.

Зараз Рибак часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя у своєму Instagram. Цього разу гуморист розповів, як добирався до Львова на весілля, де мав бути ведучим. Так, Рибак не міг потрапити на свято через моторошну ДТП, яка сталася на трасі. Справа в тому, що фура пробила відбійник та перегородила дорогу.

"Завдання ускладнилося! Чекати чи шукати об’їзд", - прикріпив опитування гуморист.

На щастя, Андрію вдалося приїхати до Львова.

"Об’їжджав обхідними шляхами! Але добрався!", - сказав Рибак.

Зауважимо, що Рибаку пощастило приїхати в готель, хоча й за 15 хвилин до початку весілля.

"Коли нарешті приїхав на весілля, зайшов в номер, а гості збираються за 15 хвилин", - написав Андрій.

Як пізніше розповів гуморист, об'їхати аварію йому вдалося на орендованій машині марки Toyota.

"Ось він мій рятівник! Реально об'їхав на ній все якимись лісами та полями і навіть не застряг", - розповів учасник "Холостячки".

Рaніше Politeka писaлa, що Рибак на яхті показав ту, заради якої пішов з "Холостячки": "Ти моя...".

Нагадаємо, що Рибак з "Холостячки" розлютив свою дівчину і опинився на вулиці: "Добре, що не гіпс".

A ще Politeka повідомлялa, що Рибак з "Холостячки" в одному халаті показав трюки, яким навчився після проєкту: "Розважалися як могли".