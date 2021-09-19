Відомий артист і музикант Потап показав, як розважається зі своєю дружиною Настею Каменських на вихідних

Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. Потап прославився своєю участю в колективі "Потап і Настя". У 2019-му році музикант оголосив про те, що він у шлюбі з Настею Каменських.

Цього разу артист поділився новими відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Потап і його дружина Настя Каменських у свій вихідний день вирушили на прогулянку. Як відомо, артисти постійно в роз'їздах і рідко бачаться один з одним.

"Коли у тебе дружина-тіктокер, ти все одно волею не волею повинен з цим жити. Хоча б жити, прийняти це. Гаразд не зрозуміти, але прийняти ти це повинен. Ну хорошо...",- скаржиться Потап.

Після цього, артисти опиняються на дитячому майданчику, де Каменських збирається зняти тікток.

Однак, вона ставить телефон на сходах гірки, і в якийсь момент він падає.

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