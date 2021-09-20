Співачка і актриса Дженніфер Лопес влаштувала сміливу зйомку прямо на більярдному столі

Популярна 52-річна знаменитість не приховує фігуру перед камерами, адже їй є що показати. Вже багато років Лопес акцентує увагу на своїх формах під час фотосесій, оскільки вважає, що виглядають вони бездоганно.

Лопес також часто говорить про те, що допомагає їй тримати фігуру в порядку і жартує, що колеги вважають її нудною, оскільки на заходах вона ніколи не п'є і їсть тільки корисну їжу. Під час останніх своїх зйомок Лопес продемонструвала, чому обмежує себе.

Як можна помітити, фігура Дженніфер у відмінному вигляді і червону сукню з непристойним розрізом до самої талії добре це показує. Лопес не бентежиться пікантних ракурсів, адже з легкістю доводить, що вона хороша в будь-якому віці і навіть на більярдному столі.

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Для світської події Лопес вибрала незвичайне шкіряне плаття коричневого кольору з глибоким розрізом від бренду Ralph Lauren. Образ Джей Ло доповнювала хутряна накидка, масивні аксесуари і ковбойський капелюх. Взута актриса була в сріблясті босоніжки на величезній шпильці.

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