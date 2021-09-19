Зірка "Жіночого кварталу" і відома гумористка Катерина Нікітіна засвітилася на одному шоу з Лесею Нікітюк

Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна прославилася завдяки своїй роботі в шоу "Жіночий квартал". Вона є не тільки актрисою, а й популярною гумористкою. Раніше вона брала участь у шоу "Ліга Сміху".

На цей раз арістка опублікувала нові кадри на своїй сторінці в Instagram. На фото - актриса сидить на сцені популярного шоу і посміхається. Як відомо, нещодавно Катерина брала участь у шоу "Хто зверху?", яке веде Сергій Притула та Леся Нікітюк.

"А че це ти сидиш там і сумуєш)

А ну швиденько посміхнулися



Веселить мене це відео", - розповіла Катерина Нікітіна.

На наступних кадрах видно, як на одному з конкурсів Леся Нікітюк не може "достукатися" до актриси і проганяє її.

Шанувальники залишили кілька коментарів під відео Нікітіної: "Милашка", "Милашка і красуня", "Дивилися веселилися ,посміхалися , тепер чекаємо нових зйомок".

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