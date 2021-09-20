Відома співачка Надя Дорофєєва показала, як її чоловік Володимир Дантес веселить її вранці

Зараз Дорофєєва бере активну участь в різних концертах, влаштовує колаборації і готується до випуску нових композицій. У перервах між виступами і турами зірка завжди відправляється на відпочинок додому.

Разом з Володимиром Дантесом співачка не так давно купила будинок, де тепер насолоджується щасливим сімейним життям. Незважаючи на зайву увагу шанувальників, пара спокійно реагує на різні коментарі.

А Володимир навіть любить пожартувати з цього приводу. Цього разу співак показав, як зазвичай і чим балує дружину в ліжку вранці. Звичайно ж, гуморними відео. Співачка тільки повернулася після виступу, а вже вранці Дантес вирішив розважити Надю і сам посміявся над Відео, поки їй його показував.

"Доброго ранку" - сонно уклала Дорофєєва, поки її чоловік вклався до її ніг від сміху.

На своєму недавньому концерті Надя блищала в костюмі з укороченим піджаком і міні-спідниці з вирізом на стегні. Лаконічний лук ідеально виглядав на фігурі виконавиці.

Користувачі відповіли на нові фото Наді:

"Це було неймовірно!; Коли Надя співає українською мовою-моє серце розривається!😍 💔; Пишаємося і дуже любимо!😇 ❤ ; Ти розумниця, пишаємося і любимо!; Надь! Ну це було дуже круто! Ти така запальна, енергія прееет! Любимо безмежно ♥️; неймовірна😍"»

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