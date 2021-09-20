Колишня "Холостячка", суддя "Україна має талант" і актриса Ксенія Мішина "забракувала" свій новий образ

32-річна зірка показала підготовку до чергової фотосесії, заради якої їй довелося трохи змінити зовнішність, передає Politeka.net. Відповідні кадри Мішина опублікувала в "сторіз" в Instagram.

Так, Ксенія позувала в гримерці навпроти великого дзеркала, поки над її зовнішнім виглядом чаклувала стиліст. Актриса перекинулася з мастером люб'язностями і розповіла, що взагалі відбувається.

"Доброго ранку, друзі! Моя улюблена принцеска робить і мене принцескою. Сьогодні знімаємо постер на фільм "Сусідка", - повідомила Мішина.

По закінченню метаморфоз екс-"Холостячка" показала результат. Ксенії зробили незвичну для неї зачіску - кучеряві локони з густим чубчиком. Виявляється, Мішина не любить чубчиків, але заради зйомок згодна потерпіти. Свій новий образ знаменитість назвала цікавим.

"Ну що, я готова. Знову з чубчиком. Мій образ такий цікавий... Але в житті ніколи не буду робити чубчик. Never!", - заявила Ксенія.

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