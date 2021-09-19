Відома співачка і суддя шоу "Співають всі" Анастасія Приходько заговорила про конфлікт з популярним блогером Олегом Машуковським

Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є відомою українською артисткою. Нещодавно вона стала однією із зоряної сотні на телепроєкті "Співають всі". Там вона прославилася своєю скандальною поведінкою.

Цього разу артистка опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона в екстравагантному образі позує на камеру з відомим блогером і суддею "Співають всі" Олегом Машуковським. Як відомо, на зйомках шоу у них відбуваються скандали між собою.

ХАЙП?

Хлопці, ну, я так не вмію, ви ж знаєте! Якщо скандалю-завжди щиро і чесно



Ми з Машуковським познайомилися на зйомках "Співають всі" в червні(!) Мені він дико не сподобався тим, що очевидні речі видає за знання секретів Всесвіту! Але, навіть це не так мене дратувало, як те, наскільки він галасливий мене завжди такі люди насторожували тим, що вони або дурні, або грають. І ні в одному з цих випадків немає нічого хорошого! Про що говорити, він дико мене дратував, але, я його не чіпала. Але, коли він перший раз мене зачепив - він відкрив ящик Пандори!



Але, так часто буває, людина, яка спочатку був неприємний, стає другом. Мене підкупила в Олега щирість і божевільна чиста віра в свої ідеали і те, що він робить.



Ні, звичайно, ми не перестанемо лаятися. У нас різні погляди на світ, Instagram і нинішні тенденції.



Але, хіба немає у вас друзів, які Ваші протилежності?

Шанувальники залишили безліч приємних слів під фото: "Які ж ви класні", "Підтримую. Хороший хлопець", "Безумовно ви в шоу були як родзинка))) було весело спостерігати за Вами)))) і дійсно здорово,що ви помирилися і тепер дружите)))".

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