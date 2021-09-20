Знаменитий український хореограф, ведучий і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма разом з красунею-дружиною стали гостями престижної премії

Відомий ведучий вже багато років одружений на красуні Ліліані, з якою він часто з'являється на різних заходах, пише Politeka.net.

Цього разу артист разом з дружиною побував на церемонії нагородження "Національна легенда України". На заході нагороджують громадян (військових, медиків, вчених, вчителів і так далі) за видатні особисті заслуги перед Україною.

Влад Яма з такої важливої нагоди надів костюм з метеликом, а Ліліана прийшла в рожевій сукні з довгим шлейфом.

"Премія" Національна Легенда України". Невимовна гордість, повага і сльози ... 🇺 🇦 ",- написав Влад Яма.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів. Деяким здалося, що Ліліана недоречно одягла коротке плаття для серйозного заходу.

"Яке недоречне вбрання у вашої дружини для такого заходу, капець. Одяглася, як на іменини. 😂😂😂😂😂😂", "😍😍🔥", "Нас, напевно, заблокують. Вас за повідомлення, мене - за лайк😂 як недоречно в такому випадку", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" показала, що їй довелося робити в прямому ефірі з Писанкою

А ще Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" не стримав почуттів перед ефектною дружиною

Також Politeka повідомляла, що Влад Яма організував дружині обіцяні Мальдіви, але українські