Незмінна ведуча "Світського життя" Катерина Осадча влаштувала фотосесію із Юрієм Горбуновим та новонародженим сином

Як пише Politeka.net, 37-річна телеведуча Катерина Осадча нещодавно народила шоумену Юрію Горбунову, за якого вийшла заміж чотири року тому, другого сина.

Катя Осадча та Юрій Горбунов

Зауважимо, що це були треті пологи зірки, адже у неї ще є 19-річний син Ілля, якого вона народила у 19-років від бізнесмена Іллі Поліщука. Зараз хлопець навчається у престижному університеті в США. Перший шлюб Осадчої протривав лише три роки, у 2004 вона з Поліщуком розлучилася.

Зараз Осадча та Горбунов у щасливому шлюбі виховують спільних синів – 4 річного Івана та Данила, якому 19 вересня виповнився місяць. З нагоди свята Осадча опублікувала ніжну світлину із Горбуновим та маленьким сином.

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"Нашому Данилові сьогодні місяць. Перший маленький день народження. Місяць, який ми вчилися бути батьками одразу двох маленьких дітей. @gorbunovyuriy дякую, що ми у всьому команда ❤️", - написала телеведуча.

За 15 хвилин шанувальники поставили майже 12 тисяч лайків та написали коментарі.

"Дуже милі, вітання🎉🌺🌸❤️", " Вітаю))) У вас прекрасна сім‘я🤍🤍🤍", " ❤️хай росте здоровим👏", " Клубочок щастя 😍", Яке це щастя🔥❤️", " Ви дуже класні!!!!!!❤️❤️❤️", " Вітаю! Нехай росте здоровеньким та щасливим 🥰🥰🥰 вам на радість!", " Вищий прояв любові – це маленьке янголятко в ваших ніжних і надійних руках !!! 🔥🔥🔥", - написали в мережі.

На публікацію Осадчої відреагували також Леся Нікітюк, Дзідзьо, Юлія Саніна, Даша Астаф'єва, Оля Цибульська, МамаРіка та інші.

Рaніше Politeka писaлa, що Катя Осадча в елегантному образі захопила Лесю Нікітюк і не тільки: "Приклад жіночності".

Нагадаємо, що Горбунов покрасувався стильним образом разом з Осадчою на вечірці: "Містер і місіс елегантність".

A ще Politeka повідомлялa, що Осадча показала, як годує новонародженого сина: "Яка незвичайна і красива".