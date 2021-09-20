Незмінна ведуча "Світського життя" Катерина Осадча влаштувала фотосесію із Юрієм Горбуновим та новонародженим сином

Як пише Politeka.net, 37-річна телеведуча Катерина Осадча нещодавно народила шоумену Юрію Горбунову, за якого вийшла заміж чотири року тому, другого сина.

Зауважимо, що це були треті пологи зірки, адже у неї ще є 19-річний син Ілля, якого вона народила у 19-років від бізнесмена Іллі Поліщука. Зараз хлопець навчається у престижному університеті в США. Перший шлюб Осадчої протривав лише три роки, у 2004 вона з Поліщуком розлучилася.

Зараз Осадча та Горбунов у щасливому шлюбі виховують спільних синів – 4 річного Івана та Данила, якому 19 вересня виповнився місяць. З нагоди свята Осадча опублікувала ніжну світлину із Горбуновим та маленьким сином.

"Нашому Данилові сьогодні місяць. Перший маленький день народження. Місяць, який ми вчилися бути батьками одразу двох маленьких дітей. @gorbunovyuriy дякую, що ми у всьому команда ❤️", - написала телеведуча.

За 15 хвилин шанувальники поставили майже 12 тисяч лайків та написали коментарі.

"Дуже милі, вітання🎉🌺🌸❤️", " Вітаю))) У вас прекрасна сім‘я🤍🤍🤍", " ❤️хай росте здоровим👏", " Клубочок щастя 😍", Яке це щастя🔥❤️", " Ви дуже класні!!!!!!❤️❤️❤️", " Вітаю! Нехай росте здоровеньким та щасливим 🥰🥰🥰 вам на радість!", " Вищий прояв любові – це маленьке янголятко в ваших ніжних і надійних руках !!! 🔥🔥🔥", - написали в мережі.

На публікацію Осадчої відреагували також Леся Нікітюк, Дзідзьо, Юлія Саніна, Даша Астаф'єва, Оля Цибульська, МамаРіка та інші.

Рaніше Politeka писaлa, що Катя Осадча в елегантному образі захопила Лесю Нікітюк і не тільки: "Приклад жіночності".

Нагадаємо, що Горбунов покрасувався стильним образом разом з Осадчою на вечірці: "Містер і місіс елегантність".

A ще Politeka повідомлялa, що Осадча показала, як годує новонародженого сина: "Яка незвичайна і красива".