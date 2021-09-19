Син легендарної співачки Софії Ротару і її продюсер Руслан Євдокименко показав, як зараз виглядає

Як передає Politeka.net, Руслан Євдокименко є сином легендарної співачки Софії Ротару. Також він прославився як її продюсер. У Руслана є дружина-Світлана, і двоє дітей - син Анатолій, якого назвали на честь дідуся і дочка - Соня.

Цього разу син Софії Ротару опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Руслан позує на камеру в картатій сорочці, одягненій на сіру футболку. Свій образ продюсер доповнює кепкою.

"Всім любові і позитиву!",- побажав шанувальникам Руслан Євдокименко.

Шанувальники залишили кілька коментарів для Руслана під його фото: "Поспішайте жити, все минає.... на жаль, любові і добра вашій родині!!!!!", "А вам щастя вашій прекрасній родині! Нехай осінь тільки радує вас!", "Спасибі, Руслан!!! А вам і всій вашій чудовій родині нескінченного щастя... І звичайно улюбленої Софії Михайлівні всього самого прекрасного, що є в житті!", "Ти самий кращий...".

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