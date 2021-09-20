Соня Євдокименко показала, як займається йогою, порадувавши фанатів
Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко є онукою легенди українського шоу-бізнесу Софії Ротару. Красуня живе і вчиться в США, а також робить перші кроки в модельному бізнесі. Дівчина не забуває і про Instagram, де активно розвиває свій блог, ділячись багатьом цікавим.
Красуня вирішила цього разу поговорити з фанатами, відповідаючи на їхні запитання.
"Викладайте частіше свої вправи", - написав один з фоловерів.
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Соня у відповідь поділилася відео, на якому сиділа на килимку для занять, надівши штани і вузький топік. Красуня практикувала йогу, як можна зрозуміти.
"Чи можливо розвивати інтуїцію?",- запитав другий фанат.
"При бажанні все можна", - відповіла красуня.
Також Соня додала фото, на якому гуляла містом. Красуня одягла вже білий топік і сірі штани.
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