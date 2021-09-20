Колишня дружина українського репера Потапа (Олексія Потапенка), продюсерка Ірина Горова, вразила виглядом у білій сукні на важливому заході
Ірина Горова й український репер, Потап, розлучилися ще у 2014 році, проте залишилися друзями й партнерами по бізнесу, передає Politeka.net.
Як продюсерка колишня дружина репера буває на різних світських заходах. Цього разу Ірина відвідала вечір, присвячений 20-річчю журналу "Elle. Україна".
Зірка прийшла в красивій білій сукні, і накинувши темний піджак на плечі. Фотографіями красуня поділилася у своєму Instagram.
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На думку Горової відомий журнал відкриває для кожного двері у світ краси і ексклюзивів. У пості вона висловила своє захоплення головному редактору Соні Забузі
"@sonickelle окреме захоплення вами як музою і натхненником журналу, завдяки якій стиль, престиж, постійний розвиток, пошук нового і світлого дарують читачкам насолоду і можливість бути в курсі світових тенденцій моди", - написала продюсерка, не стримуючи своєї радості.
За 15 хвилин пост зібрав сотні лайків і трохи коментарів.
"Красива яка♥️", "😍😍😍", - написали користувачі Мережі, захопившись видом Горової.
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