Колишня дружина українського репера Потапа (Олексія Потапенка), продюсерка Ірина Горова, вразила виглядом у білій сукні на важливому заході

Ірина Горова й український репер, Потап, розлучилися ще у 2014 році, проте залишилися друзями й партнерами по бізнесу, передає Politeka.net.

Як продюсерка колишня дружина репера буває на різних світських заходах. Цього разу Ірина відвідала вечір, присвячений 20-річчю журналу "Elle. Україна".

Зірка прийшла в красивій білій сукні, і накинувши темний піджак на плечі. Фотографіями красуня поділилася у своєму Instagram.

На думку Горової відомий журнал відкриває для кожного двері у світ краси і ексклюзивів. У пості вона висловила своє захоплення головному редактору Соні Забузі

"@sonickelle окреме захоплення вами як музою і натхненником журналу, завдяки якій стиль, престиж, постійний розвиток, пошук нового і світлого дарують читачкам насолоду і можливість бути в курсі світових тенденцій моди", - написала продюсерка, не стримуючи своєї радості.

За 15 хвилин пост зібрав сотні лайків і трохи коментарів.

"Красива яка♥️", "😍😍😍", - написали користувачі Мережі, захопившись видом Горової.

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