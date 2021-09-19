Починаюча співачка і блогер Маша Полякова показала себе в незвичайному образі

Як пише Politeka.net, Маша є старшою дочкою Олі. 16-річний підліток вже пішла по стопах Полякової, ставши солісткою нової групи "Шви". Красуня у своїй творчості виступає проти сексизму і ейджизму. Також Маша веде активно блог в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах, яка Полякова опублікувала в сторіс Instagram, красуня зняла себе крупним планом. Дівчина додала фільтр, щоб зробити веснянки, але показувала свої великі стрілки на очах. Також Маша дуже яскраво нафарбувала губи.

"Сказати на якому моменті мої рівні, маленькі, акуратні стрілочки вирішили перетворитися в це? Сказати я не можу, але мені подобається як це виглядає. Тут можна ще помаду поправити", - сказала Маша.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів.

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