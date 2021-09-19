Українська телеведуча Леся Нікітюк показала, що у неї сталося
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є ведучою багатьох розважальних проектів на ТБ. Красуня активно займається своєю кар'єрою, а також веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
Леся поділилася новим сторіс, на якому показала, що у неї сталося. Як виявилося, Нікітюк забруднила підлогу на кухні. Красуня різко відкрила холодильник, через що випав стаканчик з кисломолочним продуктом, який був у дверцятах, мабуть.
"Коли відкрила холодильник різко", - написала Леся під фото.
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На кадрі також можна побачити розкішні ніжки красуні. Нікітюк одягла тільки шкарпетки, які забруднилися.
Нікітюк також додала знімок обкладинки журналу. На ньому Леся позувала поруч з Сергієм Притулою. Як виявилося, у випуску йтиметься про дружбу і роботу зіркових телеведучих.
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