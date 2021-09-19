Відомий артист Потап показав себе в екстравагантному образі і здивував українців виглядом

Як передає Politeka.net, Потап є відомим українським артистом. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. Потап прославився своєю участю в колективі "Потап і Настя". У 2019-му році він оголосив, що одружився на колишній колезі Насті Каменських.

Цього разу артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Потап в яскравому костюмі жовтого кольору. На ньому жовта толстовка з синім написом, такого ж кольору спортивні штани в цяточку і жовта шапка. Свій образ він розбавив футболкою білого кольору і кросівками.

"Жовтий! Це мій колір", - підкреслив музикант.

Шанувальники залишили безліч коментарів для артиста, де придумали йому клички через нове вбрання: "Ти сонце", "Крутий", "Банан", "Соковитий лимончик", "Вогонь", "Жовтий Термінатор", "Жовтий це колір Кавказу тому що у нас сонячний Регіон", "Курча".

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