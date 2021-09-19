Українська співачка Надя Мейхер показала себе, вразивши новим образом і співом

Як пише Politeka.net, Надія Мейхер вже не перше десятиліття на сцені. Дівчина 11 років була в групі ВІА Гра, після чого зайнялася сольною творчістю. Не так давно красуня брав участь в шоу Маска, де вразила своїм оперним співом. Не забуває Мейхер і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому відео красуня додала заставку з цікавим образом. Надя була в шовковій сукні на тоненьких бретельках, ідеально підкресливши пишний бюст.

Після цього почалася виступ Мейхер. Дівчина була в чорному блискучому вбранні і з мікрофоном в руках. Красуня радувала своїм співом на акустичному концерті.

Фанати подивилися ролик більше 3 тисяч разів і написали коментарі:

"Чудові форми", "Сама ніжність", "Краща", "ікона шоу-бізнесу".

Нагадаємо, екс-ВІА Гра Надя Мейхер в прозорому вбранні показала себе у всій красі

Також Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Мейхер засвітила цікаву деталь, прийнявши сміливу позу в світлому боді

А ще Politeka писала, що ненафарбована Надя Мейхер хотіла похвалитися своїм талантом, але вийшло навпаки



