Українська співачка Надя Мейхер показала себе, вразивши новим образом і співом
Як пише Politeka.net, Надія Мейхер вже не перше десятиліття на сцені. Дівчина 11 років була в групі ВІА Гра, після чого зайнялася сольною творчістю. Не так давно красуня брав участь в шоу Маска, де вразила своїм оперним співом. Не забуває Мейхер і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На новому відео красуня додала заставку з цікавим образом. Надя була в шовковій сукні на тоненьких бретельках, ідеально підкресливши пишний бюст.
Після цього почалася виступ Мейхер. Дівчина була в чорному блискучому вбранні і з мікрофоном в руках. Красуня радувала своїм співом на акустичному концерті.
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Фанати подивилися ролик більше 3 тисяч разів і написали коментарі:
"Чудові форми", "Сама ніжність", "Краща", "ікона шоу-бізнесу".
Нагадаємо, екс-ВІА Гра Надя Мейхер в прозорому вбранні показала себе у всій красі
Також Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Мейхер засвітила цікаву деталь, прийнявши сміливу позу в світлому боді
А ще Politeka писала, що ненафарбована Надя Мейхер хотіла похвалитися своїм талантом, але вийшло навпаки