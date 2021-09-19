Відома актриса Шерон Стоун показала фігуру в чорному злитому купальнику

Як передає Politeka.net, Шерон Стоун є відомою американською актрисою і продюсером. Також, раніше вона проявляла себе як модель. Зараз актриса відпочиває у Франції і ділиться кадрами звідти.

На цей раз актриса поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Шерон показує себе на відпочинку. На ній злитий чорний купальник, який підкреслює шикарну фігуру актриси. Варто відзначити, що їй зараз 63 роки, проте вона все також чудово виглядає.

"Тіло, розум і дух",- підписала фото актриса.

Шанувальники засипали Шерон Стоун приємними словами в коментарях: "Чарівність", "Люблю бачити тебе завжди дуууже жарко", "Карколомна дівчина, я люблю тебе", "Хороший", "Ти виглядаєш приголомшливо чудово", "Дуже красива", "Мені б так виглядати в 63 роки..."

Раніше повідомлялося, 63-річна Шерон Стоун підкреслила струнку талію вузьким корсетом: "Сяєш всередині і зовні"

Також, Українська Анджеліна Джолі в латексному міні і ботфортах перетворилася на "копію" Шерон Стоун: ефектні кадри

Politeka розповідала, Шерон Стоун без косметики і фільтрів вирішила показати, як старіти красиво: "Ось це важливо!"