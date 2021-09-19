Українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як заряджається настроєм у вихідний
Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик є успішною українською телеведучою. Також дівчина активно знімається в кіно і грає в театрі. Ребрик вийшла заміж за танцюриста Андрія Дикого, від якого народила двох дочок. Ребрик не забуває і про соціальні мережі, де активно веде блог.
Цього разу на платформі Тікток Лілія опублікувала відео. Красуня була в костюмі, позуючи в кімнаті з шафою, покритим дзеркалом. Ребрик пустилася в танок, витанцьовуючи перед камерою. У відображенні дзеркала можна побачити маленьку собачку, яка спостерігала за рухами телеведучої.
"Гарного дня", - написала Лілія під відео.
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Фанати поставили понад 800 лайків і написали кілька коментарів:
"Вона ще й танцює, я теж вип'ю і танцюю", "красуня", "Собачка крута", "Супер, прекрасна", "Лілія, ти дуже красива, обожнюю тебе".
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