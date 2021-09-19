Дружина телеведучого Володимира Остапчука блогерка Христина Горняк показала стильний образ на осінь

Як пише Politeka.net, Христина вийшла заміж за Володимира в 2020 році, коли телеведучий розлучився на колишній дружині. Парочка дуже багато проводить час разом і активно веде блоги в соціальних мережах, ділячись не тільки творчістю, а й кадрами з особистого життя.

Цього разу Христина вирішила показати, як сходила на шопінг. Красуня похвалилася стильним светром і спідницею, а образ доповнила сумочкою і шкіряною курткою.

"До осені і вечора готова", - підписала кадри Христина.

"Вчора ми з подругою пішли в магазин і я зрозуміла, що мене просто потягнуло на ось такі світлі тони. Не знаю, з чим би це було пов'язано, але мені прямо дуже подобається", - сказала дівчина в наступному сторіс.

"Вчора захотілося теплоти і м'якості", - підписала нові кадри Христина в сторіс Instagram.

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