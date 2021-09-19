Відома артистка і колишня учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва похвалилася відмінною фігурою на прогулянці
Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло". У 2020-му році група заявила про свій розпад, і після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру.
На цей раз артистка опублікувала кілька фото і відео на своїй сторінці в Instagram. Вона показала себе у великій бежевій футболці і в велосипедках такого ж кольору. Свій образ співачка доповнила шкіряною курткою чорного кольору.
Також, до цього Надя Дорофєєва дала "жару" в машині. На кадрах вона відривалася під нові пісні, які радить до прослуховування.
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"Якщо вже мені зайшла пісня, то не відпускає довго", - описала свій стан співачка.
Реакцій і коментарів під публікаціями немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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