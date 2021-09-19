Відома артистка і колишня учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва похвалилася відмінною фігурою на прогулянці

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло". У 2020-му році група заявила про свій розпад, і після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру.

На цей раз артистка опублікувала кілька фото і відео на своїй сторінці в Instagram. Вона показала себе у великій бежевій футболці і в велосипедках такого ж кольору. Свій образ співачка доповнила шкіряною курткою чорного кольору.

Також, до цього Надя Дорофєєва дала "жару" в машині. На кадрах вона відривалася під нові пісні, які радить до прослуховування.

"Якщо вже мені зайшла пісня, то не відпускає довго", - описала свій стан співачка.

Реакцій і коментарів під публікаціями немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

Раніше повідомлялося, Дорофєєва в короткому топіку показала незвичайний спосіб розважити себе: "Коли я одна у ванній..."

Також, Дорофєєва в крихітному костюмі з вирізом на стегнах влаштувала "пожежу" на сцені: "Образ гарматно крутий"

Politeka розповідала, Дорофєєва в занадто короткій спідниці заінтригувала українців, Монатік не зміг втриматися: "Хлопці..."