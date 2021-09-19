Дружина головного героя 9-го сезону шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова похвалилася формами після народження сина
Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є популярним блогером. Вона стала популярна завдяки своїй участі в шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Близько року тому у них відбулося весілля, і нещодавно народився син - Лев.
Цього разу дружина Добриніна поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, близько 2-ох місяців тому дівчина народила сина - Лева. Зараз вона активно займається своєю фігурою і ходить на тренування. Вона показала, як зараз виглядає через час після пологів. На кадрі - Даша в обтягуючих чорних лосинах показує свої форми.
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"Раптово були знайдені ідеальні лосини. Чоловік не упускав можливості підійти", - розповіла Даша Квіткова.
Реакцій і коментарів під фото немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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