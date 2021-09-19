Модель Алла Костромічова, ведуча "Супер топ-модель по-українськи", показала себе в незвичайних образах

Як пише Politeka.net, Алла Костромічова є популярною моделлю з України і зіркою "Супер топ-модель по-українськи". Красуня також веде активно блог в соціальній мережі Instagram, де показує незвичайні образи.

На нових фото красуня була в різних незвичайних образах. Дівчина приміряла кілька плаття і картатий костюм.

"Кордони давно стерті. Є тільки те, як ти себе почуваєш і як ти це висловлюєш через стиль, творчість і своє ставлення до інших людей. Коли тобою рухає любов, виходить Краса", - написала Алла Костромічова.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вау", "Шикарно", "Образ такий цікавий", "Крутяк", "Кайфово написано", "як атмосферно - це стильно, красиво і зі смаком", "добре в кепці".

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