Внучка легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко кардинально змінила образ і показала його в мережі
Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. Дівчина також є моделлю і починаючою виконавицею. Вона навчається на дизайнера в Нью-Йорку, проте до кінця вересня живе разом зі своєю сім'єю в Україні.
Цього разу Соня Євдокименко поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Як видно з кадрів, модель зробила собі нову стрижку. І тепер її довгі локони змінилися на чубок під каре і подовжені пасма. Варто відзначити, що зазвичай Соня Євдокименко красується з мінімальною кількістю макіяжу і вважає за краще натуральну красу, проте на цей раз її прикрашає якркій макіяж.
"Балетна ніч", - підписала фото модель.
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Також, вона показала свій вечірній образ. На ній чорний костюм оверсайз з подовженими брюками і чорним піджаком.
Реакцій і коментарів під Відео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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