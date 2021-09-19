Відома артистка і співачка Ані Лорак похвалилася на публіці осіннім образом для прогулянки

Як передає Politeka.net, Ані Лорак (Кароліна Куєк) є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своєму таланту ще в кінці 90-их років. Співачка випустила безліч успішних альбомів. У 2008-му році артистка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення, де посіла 2-е місце.

Цього разу співачка опублікувала нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона продемонструвала осінній образ для прогулянки містом. На Ані Лорак джинси світло-блакитного кольору і чорний Светр. Свій образ співачка доповнила чорною шкіряною курткою і сонцезахисними окулярами.

"Мій улюблений осінній look ... 🍂

З окулярами або без?",- запитала Ані Лорак.

Шанувальники залишили артистці безліч приємних слів під фото: "Вам і так, і так добре, красуня наша!", "І так і так красуня. Втім, як завжди"," Кароліна найкраща, завжди прекрасна"," Королева"," впевненій в собі людині без різниці в окулярах або без","краще без окулярів".

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