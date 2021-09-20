Співачка Камалія показала свої ноги після змагань з кінного спорту
Як пише Politeka.net, Камалія стала досить відомою, перемігши на міжнародному шоу "Міс Світу 2008", а також активно займається кар'єрою співачки. Дівчину називають найбагатшою співачкою України, так як Камалія вийшла заміж за пакистанського мільярдера, від якого народила вже двох дітей.
На нових кадрах співачка показала, що у неї сталося з ногами. Красуня брала участь у змаганнях на коні, але без каліцтв не обійшлося.
Як можна помітити, на одній нозі два пластиру - на п'яті і під коліном. З другою ногою аналогічна історія.
Орбакайте засвітила, як зараз виглядає 72-річна Пугачова: "У Алли траур?"
Екс-чоловік Білик і Шоптенко Дікусар емоційно звернувся до партнерки по "Танцях з зірками": "Ще швидше..."
Екс-ВІА Гра Надя Мейхер в прозорому вбранні показала себе у всій красі: "Які розкішні ягідки"
На "Танцях з зірками" у третьому ефірі з'явився нова суддя, названо ім'я: "Замість Кухар?"
Ектор Хіменес-Браво, який покинув Україну, завив від розчарування: "Абсолютно не сподобалося"
"Ноги вершника, добре, що я не балерина", - написала Камалія.
"Ось цей ноги вершника. Спортсмена верхової їзди. Всі в пластирах-роздерті", - розповіла дівчина в сторіс.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подобнинх механік.
Нагадаємо, найбагатша співачка України вирішила показати свої вміння на змаганнях, відео
Також Politeka повідомляла, що найбагатша співачка України показала елітне хобі, покликавши українців з собою
А ще Politeka писала, що найбагатша співачка України закотила власний концерт на дні народження дочок