Співачка Камалія показала свої ноги після змагань з кінного спорту

Як пише Politeka.net, Камалія стала досить відомою, перемігши на міжнародному шоу "Міс Світу 2008", а також активно займається кар'єрою співачки. Дівчину називають найбагатшою співачкою України, так як Камалія вийшла заміж за пакистанського мільярдера, від якого народила вже двох дітей.

На нових кадрах співачка показала, що у неї сталося з ногами. Красуня брала участь у змаганнях на коні, але без каліцтв не обійшлося.

Як можна помітити, на одній нозі два пластиру - на п'яті і під коліном. З другою ногою аналогічна історія.

"Ноги вершника, добре, що я не балерина", - написала Камалія.

"Ось цей ноги вершника. Спортсмена верхової їзди. Всі в пластирах-роздерті", - розповіла дівчина в сторіс.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подобнинх механік.

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