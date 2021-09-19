Співачка і актриса Дженніфер Лопес на прогулянці дивує вибором своїх спортивних чином

На сцені Лопес ніколи не скромничає і показує всю себе в досить сміливих нарядах. У реальному житті ж Дженніфер вибирає комфорт і носить спортивні костюми, яких у неї цілий окремий гардероб.

Найчастіше Лопес вибирає лосини з яскравим принтом і топ. У такому цибулі Дженніфер причому з'являється не тільки в спортзалі, вона так ходить і на прогулянках. Як можна помітити по фігурі артистки, Дженніфер не голодує, щоб залишатися стрункою.

Замість цього вона дотримується плану харчування, розробленого для неї дієтологом Хейлі Помром. У раціоні співачки багато продуктів, багатих білком, некрохмалистих, також зірка їсть корисні жири і складні вуглеводи.

Зазвичай Лопес тренується вранці, що дозволяє їй бути бадьорою весь день. У неї два тренери-Девід Кірш і Трейсі Андресон. У тренерів різні підходи: Кірш-шанувальник планки, віджимань і боксу, Андерсон ж вибирає комплексні вправи.

Раніше 52-річна виконавиця вирішила взяти участь у новій зйомці, де показала розкішний образ у світлих тонах. Зараз зірка активно просуває свою лінію косметики і нові проекти, в тому числі і вихід нових композицій.

Фанати поспішили також поділитися кадрами, відзнятими ще під час роботи над зйомкою. На кадрі співачка позувала в сукні, з трикотажною низом-максі з зав'язками на талії і болеро з довгими рукавами.

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