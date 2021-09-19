Українська співачка Оля Полякова показала, як готується до нового випуску "Танців з зірками"

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є популярною українською співачкою. Красуню запросили на третій випуск нового сезону "Танців з зірками". Співачка вирішила показати у своїх сторіс, як готується до шоу.

На відео, яке Полякова опублікувала в Instagram, красуня їхала в автомобілі. Оля була без макіяжу, розповівши про підготовку:

"Круто, коли у тебе в салоні автомобіля справжня гримерка з дзеркалом і світлом. Все для того, щоб бути красивою сьогодні на "Танцях з зірками". Я в журі. Багато людей запитує, А що це, танцюристка велика Полякова? Що вона там буде розповідати? Цих прекрасних учасників потрібно рятувати. Що це за журі? Що це за оцінки? Начебто від душі відривають. Сьогодні Полякова прийде і поставить нормальні оцінки", - розповіла Оля у своєму зверненні, а також показала гримерку в автомобілі.

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