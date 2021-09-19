Актриса Ольга Сумська, Заслужений і Народний артист України, показала новий образ для виступу

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська, як і її сестра Наталя, є успішною українською актрисою. Красуня більше 30 років радує фанатів своєю грою в театрі і кіно. Зірка продовжує працювати і зараз, а також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з українцями всім цікавим.

Красуня записала нові сторіс, показавши свій новий образ. Ольга була в розкішній сукні і з шарфом, а також головним убором. На шиї у актриси можна побачити цікаву прикрасу. Сумська знімала себе на телефон, хвалячись образом.

"Так, ну що, Запоріжжя? Ми починаємо. Сьогодні у нас практично аншлаг. Графиня Вронська готова", - сказала красуня.

"Привіт, Запоріжжя", - підписала кадр Оля.

"Анна Кареніна", - поставила тег з назвою вистави актриса.

Також Сумська додала просто фото, демонструючи своє вбрання повністю.

"Графиня Вронська", - підписала фото актриса.

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