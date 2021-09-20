Фанати "Танців з зірками" шоковані, що паркет покинула "не та" пара

"Рік, який змінив моє життя". Саме так звучала тема тема третього ефіру, що відбувся 19 вересня. Кожна зірка поділилася своїми спогадами про кращий або, навпаки, гірший рік життя, який зробив їх такими, якими вони є. На жаль, паркет покинула одна пара, яка набрала найменшу кількість балів.

У зоні ризику опинилися Ліда Лі і Олексій Базела, Олексій Суровцев і Марія Колосова, Олександра Машлятіна і Денис Самсон. За результатами голосування глядачів та за загальними балами від суддів з "Танців" вибули останні з них.

"У третьому ефірі шоу "Танці з зірками" залишає пара Олександра Машлятіна і Денис Самсон @mashliatina @denys_samson!",- йдеться в новому пості на офіційній сторінці шоу в Instagram, передає Politeka.net.

Актриса "Жіночого кварталу" Машлятіна і хореограф Самсон виконали в третьому випуску самбу під пісню "Дежавю".

Машлятіна прийшла на "Танці з зірками" після того, як її подруга і колега отримала травму і не змогла продовжити участь на проекті.

Користувачі бурхливо обговорюють подію. Багато хто називає пару, що вибула, сильною і натякають на те, що паркет повинні були покинути або Джамала, або Melovin.

"Чому, сильна ж пара. І гідна як мінімум дійти до сімки кращих"

"А довго будемо Джамалу тягнути?? - мені подобається Джа як людина, але в танцях вона найслабша, це моя думка"

"Шкода😂я взагалі забаню цей проект😂"

"Несправедливо, вона б ще багато показала. Сьогодні повинна була явно піти Джа. Це був повний провал"

"Як на мене, то це повинна була бути Джа( - або Меловін"

Нагадаємо, що солістка KAZKA показала новий образ для третього випуску "Танців з зірками", фото: "ми готові!"

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