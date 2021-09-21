Відомий Молдавський гуморист Іван Люленов поділився планами після вильоту в першому ефірі "Танців з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, популярний молдавський артист, зірка "Ліги Сміху" Іван Люленов після вильоту в першій ефірі "Танців з зірками" вирішив відповісти на питання шанувальників в соцмережі. Так, головні теми про які запитували коміка звичайно ж стосувалися танців, також в артиста цікавилися, чи буде він брати участь в якихось ще проектах телеканалу.

Так, Іван вирішив відповісти у своєму іронічному стилі, зокрема, він заявив, що збирається підкорювати вокальне шоу "Голос країни". "Хочу на голос піти. Треба десь ще злетіти в першому ефірі", - відповів комік. На це хтось із користувачів підбадьорливо написав: "Гоу на Голос! Там буде крутіше. На сліпих співай щось своє автентичне".

Також Люленов відповів на питання про свою участь в "Танцях з зірками". Так, серед іншого, артист зазначив, що не хоче повертатися на проект, навіть якщо продюсери знайдуть якийсь спосіб це зробити. Також Іван зазначив, що адекватно оцінював свої шанси і розумів, що у нього проблеми з технікою.

Нагадаємо, Люленов важко переживає виліт з "Танців з зірками" і образився на "Квартал 95": "Не розумію...".

Як повідомляла Politeka, Люленов після вильоту з "Танців з зірками" висловився про образу на Кухар і суддів: "Як виявилося...".

Також Politeka писала, що Люленов заявив, хто повинен був вилетіти з "Танців з зірками" замість нього: "Несправедливо".