Екс-дружина Дзідзьо і популярна артистка Slavia (Ярослава Притула) розповіла про переживання за квартиру, яку їй подарував колишній чоловік

Як передає Politeka.net, Ярослава Хома є відомою співачкою під псевдонімом Slavia. Також вона екс-дружина артиста Дзідзьо, який після розлучення подарував їй квартиру з видом на озеро.

Цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Ярослава показала своє фото з ресторану, де вона посміхається. Також, вона поділилася своїми переживаннями з приводу нової квартири, яку їй подарував її колишній чоловік Дзідзьо.

"Люблю себе на думці, що не можу спокійно їсти, розкладаю красиві інтер'єри на молекули і атоми. Згадую певні деталі, і терміново пишу дизайнеру, щоб відредагувала дизайн проєкту. Період ремонту він такий", - поділилася переживаннями співачка.

Нагадаємо, що раніше Дзідзьо показував на своїй сторінці в Instagram шикарну квартиру. Як виявилося, він купив її не для себе, а для колишньої дружини Slavii.

Раніше повідомлялося, екс-дружина Дзідзьо Slavia розговорилася про свою творчість: "Пісні і кліпи зникли..."

Також, Дзідзьо засвітив, чим його порадувала виряджена в латекс Полякова, відео: "Ще хочу"

Politeka розповідала, екс-дружина DZIDZIO Slavia прийняла пропозицію від відомого українця: "Щастя вам, Славія і Тарас"