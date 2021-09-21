Екс-дружина Дзідзьо і популярна артистка Slavia (Ярослава Притула) розповіла про переживання за квартиру, яку їй подарував колишній чоловік
Як передає Politeka.net, Ярослава Хома є відомою співачкою під псевдонімом Slavia. Також вона екс-дружина артиста Дзідзьо, який після розлучення подарував їй квартиру з видом на озеро.
Цього разу артистка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Ярослава показала своє фото з ресторану, де вона посміхається. Також, вона поділилася своїми переживаннями з приводу нової квартири, яку їй подарував її колишній чоловік Дзідзьо.
"Люблю себе на думці, що не можу спокійно їсти, розкладаю красиві інтер'єри на молекули і атоми. Згадую певні деталі, і терміново пишу дизайнеру, щоб відредагувала дизайн проєкту. Період ремонту він такий", - поділилася переживаннями співачка.
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Нагадаємо, що раніше Дзідзьо показував на своїй сторінці в Instagram шикарну квартиру. Як виявилося, він купив її не для себе, а для колишньої дружини Slavii.
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