Українська співачка Настя Каменських разом із зіркою шансону Любов'ю Успенською виконали спільну композицію

Як пише Politeka.net, Настя Каменських в 2018 році вирішила записати пісню з Любов'ю Успенської, яку назвали "Ти ж не забув". Текст для красунь написав Олексій Потапенко( Потап), чоловік Насті. Сингл опублікували і на майданчику Ютуб, де його подивилися майже 20 мільйонів разів.

І ось, Настя Каменських в Instagram показала, як виконує З Любов'ю Успенської спільну пісню в Києві. Співачки в сукнях блищали на сцені, радуючи фанатів творчістю.

А Успенська на своїй сторінці в Instagram анонсувала ще кілька концертів по Україні.

Фанати відразу почали обговорювати тур співачки:

"Боже Любов, не ламайте мову, розмовляйте російською!У Харкові вас і так люблять!", "А в прекрасний Крим не хочете?", "Приїжджайте в Крим. Виступайте" ," а ми як щасливі, любимо дуже сильно ! До зустрічі в Запоріжжі".

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