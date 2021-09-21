Продюсер відомої української співачки Джамали Ігор Тарнопольський розповів про розрив співпраці зі співачкою і несподіваний розрив робочих відносин

Як повідомляє Politeka.net, продюсер популярної української співачки та переможниці "Євробачення" Джамали в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" розповів про скандальний розрив співпраці з артисткою. Виявилося, що після 11 років роботи зірка несподівано для всіх порвала зі своїм продюсером, не пояснивши причини такого рішення.

"Це було її рішення, вона озвучила мені його на особистій зустрічі. Для мене це було несподівано, несподівана ситуація, тому що ми весь час були, перебуваючи в роботі, розробляючи плани", - розповів Тарнопольський.

За його словами, зараз вони працюють над тим, щоб розділити права на пені співачки. Також продюсер зазначив, що, як і в будь-яких відносинах, обидві сторони, мабуть, в чомусь були незадоволені, тому так могло статися.

Зазначимо, що раніше співачка Джамала так само несподівано розірвала стосунки з іншим своїм продюсером Оленою Коляденко. Тоді, за словами артистки, продюсер вимагала від неї співати російською мовою і записувати дуети з відомими російськими виконавцями. Все заради більшої популярності. Однак тоді Джамала відмовилася від такого шляху і розірвала стосунки з Коляденком.

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