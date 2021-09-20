Легендарний хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс востаннє "вийшов" на паркет

Як передає Politeka.net, нещодавно розпочався 5-ий сезон шоу "Танці з зірками". Як відомо, Григорій Чапкіс пішов з життя кілька місяців тому, і його на шоу замінив Макс Чмерковський. Не перших ефірах проєкту, не згадували легендарного хореографа, що викликало безліч негативних коментарів в мережах.

Так, на третьому ефірі шоу "Танці з зірками" пройшов вечір пам'яті Григорія Чапкіса. Танцюристи різних вікових категорій виконували Віденський вальс.

Посеред виступу, танцюристи розійшлися і створили коридор, а між ними, за допомогою сучасних технологій, пройшов востаннє Григорій Чапкіс.

Всі навколишні аплодували стоячи.

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів під відео: "З цього номера варто було починати сезон! На згадку про великого маестро, який віддав частину свого життя цьому проекту!", "Давно я так не ридала...Сльози аж на колінах", "Завадюк, навіщо ви це зробили ? Я ридала і пила валер'янку ...Звичайно молодці, дуже сильно...Спасибі, ви найкращі...всі ваші шоу-це космос...", "До слiз...".

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