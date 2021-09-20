Танцюрист Олі Полякової та партнер Лесі Нікітюк по "Танцях з зірками" Макс Єжов образився на "Холостячку" Злату Огневич

Як пише Politeka.net, Єжов вирішив спробувати свої сили в "Холостячці 2" зі Златою Огневич. Макс є танцюристом балету Ольги Полякової, а також партнером по "Танцях" Лесі Нікітюк, з якою в 2018 році здобув друге місце.

На першому вечірці танцюрист поводився досить зухвало і глядачі запідозрили, що Макс прийшов на проект заради піару. Огневич теж не повірила Єжову і покликала його на розмову. Після бесіди Злата не дала танцюристу бутоньєрку, що означало відхід з "Холостячки".

І якщо на проекті Єжов заперечував корисливі цілі, які переслідував на проекті, то вже в Instagram зізнався, що почасти піар його цікавив теж.

"Чому просто піар? Злата досить симпатична дівчина, але тут є слова правди, тому не буду заперечувати повністю", - відповів Макс.

А вчора, 19 вересня, на сторінці Єжова з'явився новий пост. Там він опублікував уривок, де Злата запитала, образився він.

"Запам'ятай, ображатися, це марна трата часу", - відповів Макс Златі.

"Так, блін, образився", - підписав Єжов відео.

Фанати подивилися ролик більше 6 тисяч разів і написали коментарі:

"Як завжди", "краще", "Всі ми Максим", " бідненький, навіщо тобі це шоу треба було?", "Максим, ви в балеті Полякової-бог! Крапка!!!".

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