Відомий виконавець Олег Винник розповів, як пандемія вплинула на його життя і творчість

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олег Винник, який зібрав багатомільйонну армію фанаток-вовчиць, розповів, що після послаблення карантину нарешті зміг відновити концертну діяльність. Однак, пандемія все ж вплинула на життя артиста, і йому дуже не вистачало тієї любові від фанатів на концертах. Про все, що робив на карантині Виконавець розповів в інтерв'ю в програмі "Ранок з Інтером".

Так, за словами Олега, під час карантину він творив – писав нові пісні і музику, а ще їздив до Берліна, де на власній студії звукозапису записував нові хіти. Вже скоро артист пообіцяв представити новий матеріал на своїх концертах.

"На карантині творив, писав. Що Бог давав, то брав. Волосся галузі дуже. Чесно кажучи, спорту не було, і я зараз тільки-тільки починаю, готуюся до туру, готуюся до спорту. Я знаю, що це буде непросто, тому що величезна пауза, але так має бути. Я прислухаюся до порад лікарів", - розповів Винник.

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