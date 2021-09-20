Вагітна обраниця 19-річного переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванна стривожила заявою

Як пише Politeka.net, 23-річна наречена переможця шоу "Голос країни" "Голос. Діти" Іванна, яка чекає первістка, розповіла про сильні болі. Дівчина поділилася своїми переживаннями на сторінці в Instagram.

"Зараз дуже сильно болить живіт. Вже випила таблетку, нічого не допомагає. Страшно вже стає. Чекаю ще пару хвилин, якщо не проходить, викликаю швидку. Сподіваюся все пройде", - зазначила вона.

За порадою фоловерів дівчина спробувала полежати з піднятими догори ногами. Вона зазначила, що так дійсно стало легше, але живіт все ще дуже твердий.

Додамо, що зараз пара живе в Тернопільській області, але після народження первістка планує перебратися до Києва. Весілля молоді люди грати не планують, але офіційно оформляти шлюб хочуть.

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