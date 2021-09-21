Українська актриса Ксенія Мішина вразила розкішним виглядом у весільній сукні
Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною українською актрисою театру і кіно. Красуня також брала участь в шоу" Танці з зірками", де перемогла з партнером Євгеном Котом. А ще дівчина вирішила спробувати знайти своє кохання на шоу "Холостячка", де зав'язала стосунки з Олександром Еллертом. Але через деякий час пара вирішила розлучитися.
Не забуває Ксенія і про соціальні мережі, де веде блог. Мішина настільки популярна, що українці створюють фан-сторінку дівчини.
Так, на одній з профілів в Instagram, з'явилися фото Мішиної у весільній сукні зі шлейфом. Красуня на декількох знімках показала розкішний образ.
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"Фантастична дама", - було написано під публікаціями:
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Так, це точно", "красуня", "божественна краса", "дуже красиво, красуня", "Хороша", "красива і чарівна".
Нагадаємо, "Холостячка" Мішина з новою зовнішністю розсекретила несподіване табу
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